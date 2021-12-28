Foreign Policy визначив п’ятірку найменш важливих міжнародних суперечок 2021 року. Там є і Україна

Новини

Фото з сайту Державного агентства України з управління зоною відчуження

Видання Foreign Policy визначило п’ятірку найменш важливих міжнародних суперечок у 2021 році. Там опинився і скандал щодо британської горілки з Чорнобиля.

Про це йдеться у статті Foreign Policy.

До цього списку потрапив скандал між Україною та британським бізнесменом і професором Джимом Смітом. У травні 2021 року правоохоронці конфіскували півтори тисячі пляшок горілки Atomic, яку виготовляють у Чорнобильській зоні відчуження. Британці запустили там власне підприємство, яким керують учені. Дослідники вирощують експериментальні культури, намагаючись зʼясувати, чи можна з чорнобильських продуктів виготовити безпечні для споживання товари.

Горілка під назвою Atomic виготовляється для британського ринку. Але правоохоронці конфіскували її нібито через підозру в контрабанді алкоголю та підробці акцизних марок. Сміт зазначав, що на горілці є британські марки, а не українські. Зрештою він подав до суду та виграв його.

Також серед таких суперечок опинився конфлікт між Росією та Францією через шампанське. У Росії ухвалили закон, який зобов’язав виробників шампанського з-за кордону називати свої напої винятково «ігристі вина», тоді як на назву «шампанське» мають право лише напої з РФ. Таке рішення обурило французьких виробників з регіону Шампань, які закликали припинити поставки в Росію. Зрештою французи домоглися відтермінування дії цього закону до кінця 2021 року.

Ще один конфлікт спричинив японський ресторан на острові Окіношіма. Одна страва цього закладу викликала критику з боку як Північної, так і Південної Кореї через те, що в цій страві подавалися два шматки рису у вигляді спірних островів Докдо з мініатюрним прапором Японії над ними. Через це у КНДР назвали цю страву сигналом того, що Японія планує захопити острови, а в Південній Кореї це назвали «типовим дешевим трюком» з боку японців.

Інші два конфлікти сталися в Європейському Союзі. Перший виник між Італією та Хорватією — за право називати своє вино «просекко». Другий спричинила фактична зміна кордонів між Бельгією та Францією. У травні 2021 року бельгійський фермер з муніципалітету Еркеліннес посунув прикордонний камінь на майже 2 метри, щоб його трактору було зручніше проїхати. Таким чином він порушив Кортрейкські угоди 1820 року про кордони між Бельгією та Францією. Після перемовин між мерами бельгійського та французького прикордонних міст фермера зобов’язали повернути камінь на місце.