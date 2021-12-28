Мер Ігор Терехов заявив, що «харківський Стоунхендж» за 1,5 мільйона гривень знесуть

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У Харкові знесуть обʼєкт «Скіфська спадщина», який схожий на Стоунхендж. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у вівторок, 28 грудня.

За його словами, людину, яка підписала документи про встановлення обʼєкта, вже звільнили. Хто саме затвердив проєкт, не уточнюється.

«Гроші, виділені на проєкт, не освоєні. Я заборонив повністю сплачувати рахунки. Я та моя команда проєкту не бачили. Такий Стоунхендж нам не потрібен», — заявив Терехов.

Місце облаштують, коли зрозуміють, що там можна зробити: аби гарно виглядало і подобалось людям.

Перед цим речник міськради Юрій Сидоренко писав, що у такому вигляді цю споруду не приймуть — 1,5 мільйона за неї не заплатять.

Інсталяція «Скіфська спадщина» перемогла у конкурсі «Бюджет участі» — за неї віддали 751 голос. Автор — Євген Кулик, він хотів створити цей обʼєкт «для підвищення якості життя харківʼян, підвищення культури і туристичної привабливості міста Харкова». Тендер на будівництво провели ще 17 грудня. Загальна вартість проєкту — 1 482 680 гривень. Конструкція з бетону нагадує Стоунхендж у Великій Британії — стовпи та арки розташовані по колу, також там є орнаменти та фігури, що відсилають до скіфської тематики. Розташована інсталяція у Харкові за адресою вулиця Бібліка, 2В.