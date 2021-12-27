Синоптики попередили про негоду майже по всій території України. Можливі ожеледиця та відключення електрики

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Альохін Дмитро / УНІАН

Синоптики попереджають про негоду майже по всій території України 27 та 28 грудня. Можливі ожеледиця та відключення електрики.

Про це пише Патрульна поліція у своєму Facebook.

«Синоптики прогнозують 27 грудня до кінця доби в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях і впродовж 28 грудня в південних, уночі також у Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях, удень у центральних та східних областях значні опади у вигляді снігу та мокрого снігу (приріст снігового покриву 10—20 см), налипання мокрого снігу», — йдеться в повідомленні.

Також можливі сильні пориви вітру, хуртовини та снігові заметілі. На дорогах можлива ожеледиця, тому в поліції рекомендують за можливості утриматися від поїздок автомобілями.

«Такі погодні умови можуть спричинити відключення енергозабезпечення окремих населених пунктів і порушення руху транспорту на деяких ділянках доріг та вулиць», — підкреслили там.