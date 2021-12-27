Президент Польщі наклав вето на закон, який ставив під загрозу відносини зі США

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European Parliament / Flickr

Президент Польщі Анджей Дуда ветував зміни до закону «Про мовлення», ухвалення яких створило б кризу у відносинах зі Сполученими Штатами. Ідеться про ініціативу правлячої партії видавати ліцензії на мовлення тільки тим іноземцям, які мають штаб-квартиру або місце проживання в Європейському економічному просторі.

Про це ідеться на сайті президента Польщі.

За словами Дуди, закон викликав багато дискусій як всередині країни, так і з міжнародними партнерами, насамперед зі США.

«Враховуючи мої попередні виступи та маючи серйозні застереження щодо положень цієї поправки до закону «Про телерадіомовлення», я розглядав два сценарії: відмову від підписання акту або повернення його на повторний розгляд Сейму», — стверджує Анджей Дуда.

Останнім аргументом проти закону було те, що Конституційний трибунал аналізує положення лише з точки зору їхньої відповідності основоположному акту, а не міжнародним договорам.

«Я не можу бути впевнений, що Конституційний трибунал посилатиметься на цей польсько-американський договір. І цей момент надзвичайно важливий з моєї точки зору. Ми уклали договір і мусимо його дотримуватися. Якщо ми не будемо виконувати домовленості, ніхто не буде дотримуватися їх», — резюмує Дуда.

Водночас правляча партія «Право і справедливість» стверджувала, що новий закон має захищати польські ЗМІ від захоплення російським, китайським чи арабським капіталом.