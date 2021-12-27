В Ізраїлі почали вводити четверту дозу вакцини від коронавірусу. Але поки в тестовому режимі

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MENAHEM KAHANA / Contributor

В одній з ізраїльських лікарень почали тестувати введення четвертої дози вакцини від коронавірусу.

Про це пише Reuters.

Тести проводять у Медичному центрі Шиба в місті Рамат-Ган. Наразі четверту дозу вакцини отримали 150 людей — усі медики.

Напередодні група експертів МОЗ Ізраїлю рекомендувала владі першими у світі дозволити у країні четверту дозу вакцини від коронавірусу. Її планують вводити людям, старшим за 60 років, медикам і тим, хто має ослаблену імунну систему. Уряд Ізраїлю цю пропозицію підтримав, але останнє слово — за генеральним директором МОЗ Нахманом Ешем.

За даними місцевих ЗМІ, враховуючи відсутність точних даних досліджень, Еш може змінити правила, виключивши з переліку медиків і підвищивши вік до 70 років.