У МЗС Росії викликали повіреного України через «напад» на консульство у Львові

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Міністерство закордонних справ Росії викликало тимчасового повіреного у справах України через інцидент у Львові і заявило «рішучий протест».

Про це повідомляється на сайті МЗС.

У відомстві заявили, що «о 02:30 ночі за місцевим часом проти генерального консульства Росії у Львові було здійснено терористичний акт». Невідомий кинув у бік входу на територію пляшку із запалювальною сумішшю, яка «створила загрозу безпеці закордонної установи».

Росія вимагає забезпечувати безпеку дипломатичних представництв і знайти винних. Генеральне консульство Росії надіслало ноту в регіональне представництво МЗС України, а посольство Росії аналогічну ноту в українське дипвідомство у Києві.