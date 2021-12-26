Redwerk випустила до Нового року лімітовану настільну гру для айтішників

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Redwerk

Напередодні новорічних свят компанія Redwerk випустила лімітовану серію «карт конфлікту» — IT Against Humanity. Їх розробили для айтішників.

«Цю провокативну та веселу настільну гру створили спеціально для тих, хто ще не обрав подарунок. Для тих, хто «деплоїть» і «дебажить» або ж просто втомився від старих корпоративних ігор», — пояснюють у компанії.

Карти розробили в рамках благодійної акції Do IT Christmas. За всі виручені кошти придбають комп’ютери для вихованців Молочанської школи-інтернату Запорізької області. Детальніше про заклад можна прочитати тут.

До акції вже долучилися компанії Softkit, Mate academy та Onde. На п’ятницю, 24 грудня, зібрали понад 49 тисяч гривень.

«До акції може долучитися будь-хто, зробити комусь небанальний подарунок та одночасно допомогти дітям отримати доступ до знань. Мета Redwerk — виростити нове покоління українських айтішників», — зазначили в компанії.