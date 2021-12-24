Вселенський патріарх Варфоломій отримав позитивний тест на коронавірус
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Grigoris Siamidis / NurPhoto via Getty Images
Всесвітній патріарх Варфоломій I отримав позитивний результат тесту на коронавірус.
Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на його пресслужбу.
Симптоми у патріарха легкі, загальний стан добрий. 81-річний патріарх раніше пройшов повний курс вакцинації. Він вкотре закликав вірян зробити щеплення і дотримуватися рекомендацій лікарів.
- Раніше Варфоломій переніс стентування. Операцію йому зробили у лікарні Mount Sinai у Нью-Йорку, а 6 листопада виписали.