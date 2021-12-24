Вселенський патріарх Варфоломій отримав позитивний тест на коронавірус

Новини

Grigoris Siamidis / NurPhoto via Getty Images

Всесвітній патріарх Варфоломій I отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на його пресслужбу.

Симптоми у патріарха легкі, загальний стан добрий. 81-річний патріарх раніше пройшов повний курс вакцинації. Він вкотре закликав вірян зробити щеплення і дотримуватися рекомендацій лікарів.