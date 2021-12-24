Апарат ESA надіслав зображення вкритого льодом кратера на Марсі
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- Олег Панфілович
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Апарат ExoMars Trace Gas Orbiter Європейського космічного агентства (ESA) надіслав фотографію кратера на Марсі, накритого водяним льодом.
Про це йдеться у пресрелізі ESA.
Саму світлину чотирикілометрового кратера у Великій Північній рівнині (Vastitas Borealis) на Марсі, зробили ще 5 липня. Зазначається, що кратер частково заповнений водяним льодом, який також особливо переважає на його північних схилах, на яких в середньому протягом року фіксується менше годин сонячного світла.
На краю кратера добре помітний темний матеріал, який на думку науковців, складається з вулканічних матеріалів, таких як базальт. Переважна частина навколишньої місцевості вулкану вільна від льоду, але сформувалася тривалими еоловими процесами.
- Раніше ExoMars Trace Gas Orbiter Європейського космічного агентства (ESA) виявив у системі каньйонів Марінера великі поклади льоду, зокрема рідкого.
- Влітку цього року ExoMars Trace Gas Orbiter сфотографував на Марсі зсув ґрунту.
- До цього апарат сфотографував на Марсі два величезні смерчі.