Санта-Клаус вирушив вручати подарунки. Його почали відслідковувати Flightradar і NORAD
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Сервіс відстеження авіації Flightradar і Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки почали слідкувати за Санта-Клаусом.
На Flightradar санки казкового героя з позивним R3DN053 (Merry Christmas) і номером реєстрації HoHoHo пролітають у районі російського Брянська (на момент публікації) і рухаються в напрямку України.
Командування оборони (NORAD) вказує на своєму різдвяному сайті, що Санта зараз летить у напрямку Південної Кореї з боку японського острова Окінава.
- Flightradar почав показувати маршрут Санти у 2017 році. Першим цю традицію запустило військове командування NORAD в 1955 році, коли один з відомих універмагів у штаті Колорадо припустився помилки у своїй рекламі та вказав номер телефону гарячої лінії континентального командування ППО. Реклама закликала дітей дзвонити Санті. Після цього військові вирішили щороку показувати вигаданий маршрут головного різдвяного героя.