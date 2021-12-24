Санта-Клаус вирушив вручати подарунки. Його почали відслідковувати Flightradar і NORAD

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Сервіс відстеження авіації Flightradar і Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки почали слідкувати за Санта-Клаусом.

На Flightradar санки казкового героя з позивним R3DN053 (Merry Christmas) і номером реєстрації HoHoHo пролітають у районі російського Брянська (на момент публікації) і рухаються в напрямку України.

Flightradar24

Командування оборони (NORAD) вказує на своєму різдвяному сайті, що Санта зараз летить у напрямку Південної Кореї з боку японського острова Окінава.

NORAD