Що подарувати на Новий рік? Eldorado підготував топ корисних подарунків для сімʼї та друзів

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Постачальник побутової техніки та електроніки Eldorado підготував добірку яскравих новорічних подарунків для всієї сімʼї. У мережі магазинів також діє новорічна знижка до 70%.

«Найважливіші речі на Новий рік — це насправді не речі. Це миттєвості, люди, стосунки. Eldorado бажає, щоб у Новий рік збувалися мрії, а все решта — справа техніки. Вибір техніки з понад 60 тисяч позицій дозволяє клієнтам Eldorado знайти саме те, що потрібно, а святкові акції дозволяють купити те, що давно хотілося», — зазначають у компанії.

Ось топ універсальних подарунків на Новий рік, які точно будуть корисними:

Бонус! Eldorado зібрав подарунки за розумними категоріями та підготував десять тематичних добірок. На них теж діють знижки до 70%: