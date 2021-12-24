Офіс генпрокурора оголосив підозру міністру транспорту Росії за організацію незаконних польотів до Криму

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газета "КоммерсантЪ"

Офіс генерального прокурора оголосив підозру міністру транспорту Росії Віталію Савельєву за організацію незаконних польотів до анексованого Криму.

Про це пише пресслужба ОГП.

Окрім Савельєва, підозру також отримав і його заступник. Вони звинувачуються за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України).

«Підозрювані, перебуваючи на керівних посадах найбільшого авіаперевізника РФ ПАТ «Аерофлот», після закриття всіх повітряних пунктів пропуску через державний кордон України та пунктів контролю на тимчасово окупованій території півострова Крим, організували злочинну схему. Відповідно до неї з квітня 2014 року до листопада 2020 року до півострова Крим та з нього здійснено понад 34 тисячі рейсів», — йдеться у повідомленні.

Загалом за цей час на територію Криму незаконно перевезли близько 329 тисяч людей. В Офісі генпрокурора наголошують, що попри заборону на польоти, Росія виконували пасажирські рейси до аеропорту в Сімферополі.

Віталій Савельєв став міністром транспорту Росії у листопаді 2020 року. До цього він з 2009 року очолював російську державну авіакомпанію «Аерофлот».