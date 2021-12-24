Російські компанії в анексованому Криму масово приховують дані про власників. Так вони хочуть уникнути санкцій

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Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images

Російські компанії в анексованому Криму почали масово приховувати дані про власників. Таким чином вони хочуть уникнути санкцій.

Про це пише РБК.

Щонайменше 60 компаній, які працюють в анексованих Криму та Севастополі, у 2021 році скористалися можливістю приховати інформацію про засновників або директорів. Таке право російський уряд їм надав у 2019 році. Він визнав випадки, коли компанії мають право обмежити інформацію про власників. Один із таких випадків — перебування на території Криму чи Севастополя.

Більшість компаній зробили це у другій половині 2021 року, ще частина — у грудні. Це переважно підприємства, які працюють у туристичній галузі, сільському господарстві та харчовій промисловості. Наприклад, російський м’ясокомбінат «Дружба народів» є єдиним постачальником продукції для Росгвардії і ця компанія у вересні 2021 року закрила інформацію про власників, тому що працює в анексованому Криму.