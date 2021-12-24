НАЗК знайшло порушення у деклараціях трьох суддів КСУ. Вони не вказали майна на понад 6 млн гривень

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевірку декларацій суддів Конституційного суду. У трьох з них знайшли порушення, які тягнуть на адміністративну та кримінальну відповідальність.

Про це пише пресслужба НАЗК.

Зокрема, суддя Віктор Кривенко не задекларував земельну ділянку в Криму, яка йому належить. Її вартість — 4 млн гривень. Також суддя Олександр Касмінін не задекларував квартиру площею 150 кв. м у Києві вартістю 2,4 млн гривень. У деклараціях цих суддів містяться ознаки кримінального правопорушення, тому НАЗК передало відповідну інформацію до НАБУ.

Також у декларації судді Володимира Мойсика виявили ознаки адміністративного правопорушення. Він не вказав дохід у розмірі 239 тисяч гривень.

«У деклараціях п’яти суддів КСУ — Олександра Тупицького, Ігоря Сліденка, Сергія Саса, Віктора Городовенка, Віктора Колісника виявлено незначні порушення, які не тягнуть за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність. У декларації за 2020 рік Олександр Тупицький вже вказав земельну ділянку площею 126 кв. м, розташовану поблизу Ялти в Автономній Республіці Крим» — йдеться у повідомленні.