ПЛР-тесту буде недостатньо. У Ватикані від працівників установ і відвідувачів вимагатимуть документи про вакцинацію чи одужання

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У Ватикані для протидії поширенню штаму коронавірусу «Омікрон» посилили карантинні обмеження. На території міста-держави, зокрема на вулиці, люди повинні носити захисну маску.

Відповідну постанову 23 грудня підписав держсекретар Ватикану кардинал Пʼєтро Паролін, повідомляє Vatican News.

До того ж тепер працівники та відвідувачі не зможуть потрапити до установ у Ватикані без наявності QR-коду, виданого після вакцинації або одужання від коронавірусу.

Як зазначається, QR-код, отриманий за результатами тесту, приймати не будуть.

Окрім того, із 31 січня співробітники ватиканських відомств, які безпосередньо контактують з відвідувачами, зможуть працювати лише за наявності довідки про повний курс вакцинації.