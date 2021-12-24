У Південній Кореї помилують колишнього президента, засуджену до понад 20 років за корупцію

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Facebook / Park Geun-Hye

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін оголосив про спеціальне помилування експрезидента Пак Кин Хє, яка була засуджена до 24 років в’язниці за корупцію.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, рішення про амністію ухвалили, зокрема, через погіршення стану здоровʼя 69-річної Пак Кин Хє, яка була першоюї жінкою-президентом Південної Кореї. Вона тричі за рік потрапляла до лікарні, їй навіть робили операцію на плечі.

В офісі Мун Чже Іна заявили, що рішення про помилування було спрямоване на «подолання невдалої історії минулого, сприяння єдності людей та поєднання зусиль в імʼя майбутнього».

Наразі невідомо, чи зможе Хє відновити політичну діяльність.

Загалом до списку на помилування внесли 3 094 людей, яких планують звільнити напередодні Нового року. Водночас інший колишній президент Південної Кореї Лі Мен Бак, який відбуває 17-річний термін за розтрату і хабарництво, не потрапив до списку.