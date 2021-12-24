У Південній Кореї помилують колишнього президента, засуджену до понад 20 років за корупцію
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Facebook / Park Geun-Hye
Президент Південної Кореї Мун Чже Ін оголосив про спеціальне помилування експрезидента Пак Кин Хє, яка була засуджена до 24 років в’язниці за корупцію.
Про це повідомляє Reuters.
Як зазначається, рішення про амністію ухвалили, зокрема, через погіршення стану здоровʼя 69-річної Пак Кин Хє, яка була першоюї жінкою-президентом Південної Кореї. Вона тричі за рік потрапляла до лікарні, їй навіть робили операцію на плечі.
В офісі Мун Чже Іна заявили, що рішення про помилування було спрямоване на «подолання невдалої історії минулого, сприяння єдності людей та поєднання зусиль в імʼя майбутнього».
Наразі невідомо, чи зможе Хє відновити політичну діяльність.
Загалом до списку на помилування внесли 3 094 людей, яких планують звільнити напередодні Нового року. Водночас інший колишній президент Південної Кореї Лі Мен Бак, який відбуває 17-річний термін за розтрату і хабарництво, не потрапив до списку.
- Нагадаємо, Пак Кин Хє очолювала Південну Корею з 2013 до 2017 року, коли її зняли з посади та оголосили імпічмент через звинувачення в корупції. За даними справи, Хє була визнана винною у змові, метою якої було отримання десятка мільярдів вон від великих концернів переважно для фінансування сімʼї її друга та некомерційних фондів.
- У 2018 році експрезидента засудили до 24 років в’язниці. У січні цього року Верховний суд Південної Кореї залишив вирок без зміни.