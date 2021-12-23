Парламент Казахстану скасував смертну кару

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Верхня палата парламенту Казахстану виключила смертну кару зі всіх статей Кримінального кодексу країни, ухваливши відповідний закон. Тепер його повинен підписати президент Касим-Жомарт Токаєв.

Про це повідомляє сайт Сенату парламенту.

Цей закон приєднує Казахстан до групи країн, де смертна кара законодавчо заборонена. По суті документ став частиною поетапного скорочення застосування страти. Закон став необхідним після того, як у січні країна ратифікувала другий протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права ООН.

З 2003 року в Казахстані діяв мораторій на смертну кару, але суди засуджували людей до найвищої міри покарання. Її виконали б у разі скасування мораторію. Наприкінці 2019 року президент анонсував скасування страти, а в січні 2021 року підписав закон про її скасування.