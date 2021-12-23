Росіяни у ТКГ запропонували відкрити КПВВ на Донбасі за умови визнання сертифікатів про вакцинацію. Україна відмовилась

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Facebook / Луганська ОДА

Російська сторона у ТКГ пропонувала відкрити усі КПВВ на Донбасі за умови взаємного визнання документів про вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомив член ТКГ Сергій Гармаш в ефірі «24 каналу».

Він розповів, що ті були готові відкрити усі КПВВ з 30 грудня до 10 січня на період свят. Але для цього поставили умову: визнати документи бойовиків «Л/ДНР» про вакцинацію від коронавірусу та визнати російську вакцину.

За словами Гармаша, визнання таких документів фактично легалізувало б існування таких суб’єктів як «Л/ДНР» та зняло б відповідальність з Росії за війну на Донбасі. Тому Україна відмовилась від цієї пропозиції.

«Ми запропонували без різних вимог відкрити всі КПВВ. Ми готові були це зробити і з сьогодні. Але та сторона знову підвела питання відкриття КПВВ до виконання їхніх де-факто політичних вимог», — підкреслив він.