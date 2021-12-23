Рахункова палата: У 2020 році керівники лікарень виписували собі найбільші «ковідні» доплати

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«Бабель»

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що під час «ковідних» доплат лікарям у 2020 році була суттєва диспропорція, оскільки керівники закладів виписували собі найбільші суми.

Усім лікарям, незалежно від посад, протягом вересня-грудня 2020 року мали доплачувати 70% посадового окладу, фахівцям — 50% мінімальної зарплати, молодшим медичним сестрам — 25% мінімальної зарплати.

Загалом у 2020 році доплати отримали понад 107 тисяч лікарів, майже 218 тисяч представників середнього медичного персоналу, але не всі керівники закладів почали виплачувати ці гроші вчасно.

Також аудитори Рахункової палати зазначили, що для 43% усіх отримувачів доплати становили менше 9,8 тисячі гривень, а для 1% — понад 179,5 тисячі гривень.

«У вересні–грудні 2020 року дев’ять із десяти найбільших виплат отримували керівники закладів або заступники», — йдеться у звіті.

Наприклад, директор Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб в середньому щомісяця доплачував собі до посадового окладу майже 90 тисяч гривень. А заступник директора з експертизи тимчасової непрацездатності Київського міського пологового будинку № 5 отримував в середньому щомісяця майже 77 тисяч гривень доплат. Гендиректор Івано-Франківського обласного фтизіопульмонологічного центру Івано-Франківської обласної ради — понад 66 тисяч гривень.

А от Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ у вересні–грудні 2020 року взагалі не нарахував та не виплатив гроші 22 внутрішнім і двом зовнішнім сумісникам.

За даними Рахункової палати, із Фонду боротьби з COVID-19 у 2020 році не використано 11,9 млрд грн, зокрема 1,4 млрд грн — для закупівлі вакцин проти коронавірусу, а майже пів мільярда — на доплати медикам.