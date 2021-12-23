Астрономи знайшли 70 планет-сиріт у галактиці Чумацький Шлях

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ESO

Міжнародна група астрономів виявила як мінімум 70 нових планет-сиріт у нашій галактиці Чумацький Шлях, що є найбільшою кількістю з будь-коли виявлених. Вони розташовані на відстані близько 420 світлових років від Землі.

Про це повідомляє Європейська південна обсерваторія (ESO).

ESO

Астроном Нурія Мірет-Роїг, яка працює в лабораторії астрофізики Бордо (Франція) та Віденському університеті (Австрія) зазначила, що вони не могли собі уявити, що знайдуть так багато планет.

Загалом астрономи знайшли щонайменше 70 планет-сиріт, чию масу можна порівняти з масою Юпітера, у регіоні зореутворення, розташованому в сузір’ях Скорпіона та Змієносця.