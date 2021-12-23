Астрономи знайшли 70 планет-сиріт у галактиці Чумацький Шлях
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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ESO
Міжнародна група астрономів виявила як мінімум 70 нових планет-сиріт у нашій галактиці Чумацький Шлях, що є найбільшою кількістю з будь-коли виявлених. Вони розташовані на відстані близько 420 світлових років від Землі.
Про це повідомляє Європейська південна обсерваторія (ESO).
Астроном Нурія Мірет-Роїг, яка працює в лабораторії астрофізики Бордо (Франція) та Віденському університеті (Австрія) зазначила, що вони не могли собі уявити, що знайдуть так багато планет.
Загалом астрономи знайшли щонайменше 70 планет-сиріт, чию масу можна порівняти з масою Юпітера, у регіоні зореутворення, розташованому в сузір’ях Скорпіона та Змієносця.
- Планета-сирота — це обʼєкт, що має масу, яку можна порівняти з планетарною, і є по суті планетою, але не повʼязаний гравітаційно ні з якою зіркою, коричневим карликом і навіть з іншою планетою (хоча така планета може мати супутники).