Понад 30 країн — членів ООН звинуватили Росію в поширенні дезінформації про Україну та закликали «негайно відвести війська»

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Делегації понад 30 країн — членів Організації Об’єднаних Націй звинуватили Росію в поширенні дезінформації про сусідні країни.

Про це йдеться у спільній заяві Албанії, Австралії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Канади, Хорватії, Чехії, Данії, Естонії, Мікронезії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Ісландії, Ірландії, Італії, Латвії, Ліберії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Чорногорії, Папуа — Нової Гвінеї, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Великої Британії, США, України та ЄС.

Як зазначається, Росія провела засідання за формулою Аррії, на якому «висунула цинічні та необґрунтовані звинувачення на адресу держав-членів, спотворила історію у своїх власних політичних цілях і сприяла хибному наративу та дезінформації про сусідні країни». Ідеться про звинувачення України та країн Балтії в насильницькому екстремізмі на основі ксенофобії, расизмі тощо.

На думку підписантів заяви, дії РФ є навмисною спробою «вкотре відвернути увагу світової спільноти від порушень Росією міжнародного права, зокрема в галузі прав людини».

«Вибір часу для цієї зустрічі за формулою Аррії викликає особливу тривогу на тлі нарощування російської військової потужності на Кримському півострові та на кордонах України. Статут ООН забороняє загрозу силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави», — наголошується в документі.

Водночас делегації країн — членів ООН запевнили, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки.

У документі підтверджується підтримка незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами, а також засуджується та не визнається тимчасова окупація частини території України, що триває.

«Дії Росії викликають глобальне занепокоєння і порушують міжнародне право, зокрема Статут ООН, суперечать зобовʼязанням Росії щодо Гельсінського заключного акту та Паризької хартії та все більше загрожують безпеці Європи й заснованому на правилах міжнародного порядку», — додали автори документа.

Окремо делегації країн ООН закликали Росію припинити кампанію дезінформації проти України, знизити напруженість усередині й навколо неї та «негайно вивести сили та техніку, які вона розмістила у країні без згоди України».