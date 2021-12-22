У США схвалили використання COVID-пігулок від компанії Pfizer

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Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) видало екстрений дозвіл на застосування пігулок проти коронавірусу від Pfizer. Це перший пероральний препарат, який розробили та схвалили у США.

Про це повідомляє CNBC.

Вже у ці вихідні пігулки стануть доступними для усіх американців. За словами генерального директора Pfizer Альберта Бурла, компанія заздалегідь направила до США таблетки, аби їх можна було одразу прописати, як тільки FDA схвалить їх застосування.

Лікарі переконані, що препарат допоможе розвантажити систему на тлі поширення штаму «Омікрон» та небажання деяких людей щепитися від коронавірусу.