Міноборони до кінця року розробить алгоритм взяття жінок на військовий облік

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Міністерство оборони розробить алгоритм того, як жінкам стати на військовий облік, який з’явиться на сайті військкоматів або міністерства.

Про це в ефірі «Громадського радіо» заявила заступниця міністра оборони Наталія Воронкова.

«Я подзвоню у кілька військкоматів та дізнаюся, чи є у них план дій, бо кожен військкомат самостійно визначає алгоритм, як стати на облік. Думаю, що ми розробимо алгоритм і до кінця наступного тижня він буде на сайті військкоматів», — заявила Воронкова.

За її словами, за можливості на облік можна буде стати в онлайн-режимі. «Подивимося, чи буде це можливо з точки зору безпеки. Я поговорю з військкоматами, щоб ми розробили швидку процедуру, щоб не всі разом прийшли ставати на облік», — сказала вона.

Міноборони суттєво розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних. Документ набув чинності 17 грудня.

Директори підприємств повинні проконтролювати, щоб на військовий облік встали всі жінки, які працюють у компанії, та перевіряти наявність документів у нових працівників. За прийняття на роботу працівника без цього документа грозить штраф від Держпраці та територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Граничний вік перебування в запасі та у військовому резерві — 60 років.

Чому перелік розширили?

24 квітня 2021 року набрав чинності закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку». У ньому й містилася норма про розширення переліку, щоб «привести нормативну базу у відповідність до закону».

Серед іншого, цей закон вимагав, щоб жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, ставали на військовий облік.

У жовтні (на шостий місяць після ухвалення закону) Міноборони створило перелік таких споріднених спеціальностей та професій, а 17 грудня він набрав чинності.