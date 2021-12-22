У 2021 році уряд витратив 35 мільярдів гривень на боротьбу з COVID-19

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За 11 місяців 2021 року уряд виділив з державного бюджету 34,7 мільярда гривень для боротьби з пандемією коронавірусу. Ці кошти становлять 79,4% від усіх виділених грошей.

Відповідний звіт оприлюднили на сайті Міністерства фінансів.

Загалом на боротьбу з COVID-19 планували витратити 43,7 мільярда гривень.

Ці гроші пішли на:

оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, наданих пацієнтам з COVID-19, і послуг з вакцинації населення від COVID-19 — 17,8 мільярда гривень;

закупівлю вакцин від COVID-19 — 9,8 мільярда гривень;

виплати закладам Національної академії медичних наук України за послуги з госпіталізації пацієнтів з COVID-19 — 21,1 мільйона гривень;

забезпечення лікарень киснем, експрес-тестами та витратними матеріалами для тестування — 584 мільйони гривень;

заходи щодо соціальної підтримки населення в умовах карантину — 2,9 мільярда гривень;

виплату лікарняних — 800 мільйонів гривень;

виплату допомоги по безробіттю — 1,5 мільярда гривень;

здійснення заходів з боротьби з COVID-19 у закладах освіти — 18,3 мільйона гривень;

доплати правоохоронцям — 800 мільйонів гривень.

Крім того, Україна безкоштовно отримала 11,2 мільйона доз вакцин від міжнародних партнерів.