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У 2021 році уряд витратив 35 мільярдів гривень на боротьбу з COVID-19

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Pixabay

За 11 місяців 2021 року уряд виділив з державного бюджету 34,7 мільярда гривень для боротьби з пандемією коронавірусу. Ці кошти становлять 79,4% від усіх виділених грошей.

Відповідний звіт оприлюднили на сайті Міністерства фінансів.

Загалом на боротьбу з COVID-19 планували витратити 43,7 мільярда гривень.

Ці гроші пішли на:

Крім того, Україна безкоштовно отримала 11,2 мільйона доз вакцин від міжнародних партнерів.