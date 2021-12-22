«Слуга народу» засудила поведінку нардепа Галушка. Сам депутат знову назвав поліцейських «дебілами»

Новини

Парламентська фракція «Слуга народу» публічно засудила інцидент із її депутатом Миколою Галушком і патрульними поліцейськими.

Позицію фракції озвучила її речниця Юлія Палійчук.

СН засуджує дії Галушка і вважає його поведінку під час спілкування з поліцейськими неприйнятною. Фракція вибачається перед працівниками поліції та всіма, кого могла образити ця ситуація.

«Як стверджує сам депутат Галушко, він знав про існування цього відео, оскільки воно було предметом шантажу з боку тодішнього керівника МВС [Арсена Авакова], який погрожував оприлюднити його у випадку відмови депутата підтримувати в парламенті його ініціативи. За словами депутата, поява цього відео в публічному просторі пов’язана з його позицією під час голосування за відставку керівника МВС, яке відбулося 15 липня. А з’явилося воно саме зараз, бо дата запису з камери минулого року збігається з нинішнім періодом року. І її можна сприйняти як нещодавній інцидент», — заявила Палійчук.

Улітку цього року Галушко голосував за відставку Авакова, як і майже всі депутати «Слуги народу».

В ефірі «Україна 24» нардеп знову назвав поліцейських «дебілами», наполягаючи на тому, що вони незаконно обшукали його автомобіль.

«Не було жодного порушення. Просто зупинили машину й обшукали без законних на це підстав — робочі документи, барсетку, гаманці, які були в машині, мої особисті та робочі документи. Якщо я їм пояснюю, а вони кажуть: “Ми могли це робити”. Ну, дебіли, значить», — сказав Галушко.