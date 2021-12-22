Нардеп від «Слуги народу» Микола Галушко кидався на поліцейських через зупинку його авто. Журналісти показали відео

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Народний депутат від «Слуги народу» Микола Галушко кидався з нецензурною лайкою на патрульних поліцейських після того, як вони зупинили його автомобіль.

Відеозапис, переданий поліцейськими, опублікувала «Українська правда».

За даними УП, інцидент стався 18 грудня 2020 року о 4-й ранку в центрі Києва. Автомобіль депутата, за кермом якого сидів його водій, перетнув дві смуги, чим порушив правила руху. Саме через це поліцейські зупинили авто.

Самого Галушка в автомобілі не було, він приїхав «рятувати» свого водія. Поліцейським він доводив, що вони не мали права зупиняти й «обшукувати машину депутата», а також називав їх «дебілами».

Виходячи із відеозапису, поліцейські поводилися коректно і заявляли, що не оглядали його автомобіль. Вони наголосили, що автомобіль не має дипломатичного імунітету.

Як повідомляє Укрінформ, у столичній поліції підтвердили автентичність відеозапису і заявили, що зараз перевіряють, чи складався протокол про порушення правил на цей автомобіль.

Сам Галушко інцидент поки що не коментував.