Кремлівський телеканал RT DE зняли з мовлення в Європі на вимогу німецького регулятора
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Пресслужба президента Російської Федерації
Російський німецькомовний пропагандистський телеканал RT DE (Russia Today) зняли з мовлення в Європі на вимогу німецького регулятора.
Про це сказано у заяві RT.
«Німецький медіарегулятор MABB змусив європейського оператора супутникового звʼязку Eutelsat 9В зняти зі своєї платформи наш новий німецькомовний телеканал RT DE, який веде мовлення зі студій у Москві. Дії німецького медіарегулятора є неправомірними і порушують Європейську конвенцію про транскордонне телебачення», — заявили в RT, додавши, що вважають дії регулятора незаконними і оскаржать його у суді.
Також телеканал повідомив, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров «допустив дзеркальну відповідь» Німеччині на відмову у мовленні RT DE.
- Російський пропагандистський телеканал RT DE розпочав роботу 16 грудня і за кілька годин був забанений у YouTube за минулі порушення. У Німеччині трансляція RT заборонена, але телеканал оминув заборону через Сербію, отримавши ліцензію там. ФРН у відповідь розпочала перевірку.