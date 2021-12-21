Лоукост Bees Airlines запустив перші внутрішні рейси в Україні, а також анонсував нові до Іспанії та Грузії

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Український лоукост Bees Airlines запустив перші внутрішні рейси в Україні — з Києва до Львова. Також найближчим часом компанія почне літати за новими напрямками до Іспанії та Грузії.

Про це повідомляється у Facebook компанії.

З 20 грудня Bees Airlines почала виконувати рейси з Києва до Львова. Вони будуть відбуватися 4—6 разів на тиждень, а ціна на рейс стартує від 620 гривень в один бік.

Також 20 грудня компанія запустила рейси зі Львова до Праги. Вони виконуватимуться двічі на тиждень — щопонеділка та щоп’ятниці. Вартість квитка — від 1 335 гривень в один бік.

З 22 грудня Bees Airlines почне літати зі Львова до Барселони (Іспанія). Рейси виконуватимуться двічі на тиждень — щосереди та щонеділі. Вартість квитка — від 1 605 гривень в один бік.

Також із 28 грудня зі Львова компанія почне літати до Грузії — у столицю Тбілісі. Рейси також виконуватимуть двічі на тиждень, а ціна — від 1 580 гривень в один бік.

«Ми відновлюємо зимові подорожі для львів’ян за цими напрямками і прагнемо, аби не лише кияни побачили красу Львова та Львівщини, але й іноземні туристи, які точно закохаються в це місто», — зазначив гендиректор компанії Євген Хайнацький.