Мінцифри: Користувачі «Дії» зможуть дізнатися, хто перевіряв їхню кредитну історію
- Автор:
- Олег Панфілович
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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook
У додатку «Дія» стане доступною можливість отримувати сповіщення про перевірку кредитної історії.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.
Функцію можна буде активувати в налаштуваннях сповіщень. «Тепер ви зможете отримати сповіщення, коли хтось перевірятиме вашу кредитну історію з метою відкриття кредиту», — завили в Мінцифри.
Відомство пояснило, що якщо на громадянина взяли новий кредит, який він не відкривав, то можна буде одразу із застосунку перейти за посиланням, дізнатися деталі та написати скаргу.
«Перевіряти вашу кредитну історію можуть банки, фінустанови і навіть роботодавці, коли ви влаштовуєтесь на роботу. Однак при цьому ніхто не повідомляє людині, коли хтось перевіряє її кредитну історію. А головне — навіщо це роблять», — пояснили в Мінцифри.
Відомство сподівається, що сповіщення в Дії допоможуть українцям не постраждати від різних кредитних шахраїв та зберегти власні кошти.
- «Дія» — електронний сервіс державних послуг, створений Міністерством цифрової трансформації, його запустили 6 лютого 2020 року. До нього входить однойменний мобільний додаток і портал із публічними послугами. Після запуску на порталі було 50 електронних послуг, серед них — реєстрація бізнесу, автоматизовані будівельні послуги, комплексна послуга для батьків новонароджених «єМалятко».
- З 17 грудня українці можуть подавати заяву на отримання компенсації замість «пакунка малюка», який видають у пологовому будинку, через розділ «єМалятко» на порталі «Дія».