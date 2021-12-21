Росія випробувала крилату ракету, яка вразила ціль на відстані в 1 000 км
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Збройні сили Росії випробували крилату ракету «Калібр», яка вразила ціль на відстані 1 000 кілометрів.
Про це пише російське агентство ТАСС.
Випробування проводили в Японському морі. «Новий дизельний підводний човен «Петропавловськ-Камчатський» в акваторії Японського моря здійснив пуск крилатої ракети комплексу «Калібр» по наземній цілі з підводного положення. Дальність стрілянини перевищила тисячу кілометрів», — цитує агентство пресслужбу Тихоокеанського флоту РФ.
Повідомляється, що перед виконанням пуску підводники здійснили «тактичний маневр потайного виходу в район виконання завдань».
- У жовтні російські військові провели перший випробувальний пуск гіперзвукової ракети «Циркон» з підводного човна, яку раніше запускали з надводного.
- У серпні повідомлялося, що на російському архіпелазі Нова Земля, імовірно, готуються до нових випробувань крилатої ракети «Буревісник» з ядерною енергетичною установкою.