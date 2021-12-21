У Великій Британії знайшли скамʼянілості найбільшої багатоніжки, яка жила понад 300 мільйонів років тому

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Археологи у Великій Британії виявили скамʼянілості найбільшої з будь-коли знайдених багатоніжок.

Про це пише ВВС.

Скамʼянілість виявили на пляжі в Нортумберленді. Довжина цього виду — артоплеври — становить близько 2 метрів. Фахівці вважають, що така багатоніжка важила близько 50 кг. Її виставлять у Кембридзькому музеї імені Седжвіка наступного року.

«Це було випадкове відкриття. Коли валун упав, він розколовся і повністю оголив скамʼянілість, яку один з наших колишніх аспірантів випадково помітив, проходячи повз», — сказав доктор Ніл Девіс.

Зазначається, що гігантська багатоніжка жила 326 мільйонів років тому. Тоді на північному сході Англії був набагато тропічніший клімат, ніж сьогодні. Водночас археологи припустили, що скамʼянілості можуть бути не останками багатоніжки, а її «панциром», який вона скидала під час зростання.

Нинішня знахідка — лише третій випадок виявлення артроплеври, вона набагато старша і більша за два попередні зразки, знайдені в Німеччині. Дослідники вважають, що для досягнення такого великого розміру артроплевра мала дотримуватися дієти з високим вмістом поживних речовин. Це могло означати, що багатоніжка доповнювала свій раціон з горіхів і насіння маленькими істотами та земноводними.