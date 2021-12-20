NYT: Росія готує кібератаки на енергосистему і урядові сайти України

Новини

Videvo

Росія готує масштабні кібератаки на енергетичну систему і урядові вебресурси України.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними газети, США і Велика Британія відправили в Україну експертів з кібервійни, щоб підготувати українських фахівців до атак хакерів. Експерти цього місяця відзначають сильну активізацію російських хакерів, які можуть бути повʼязані із Головним розвідуправлінням РФ.

«Мета Росії полягає в тому, щоб виставити президента України Володимира Зеленського невмілим і беззахисним — і, можливо, дати привід для вторгнення», — йдеться у статті.

Читайте також: Прокуратура повідомила про підозру 8 експрацівникам СБУ зі складу російського хакерського угрупування Armagedon

Газета нагадує, що у 2015 році російські хакери атакували енергосистему України. Тоді вони дистанційно захопили центр управління енергетичної компанії і по черзі відключали електростанції. Оператори нічого не могли з цим вдіяти. Атака йшла у дві хвилі за допомогою вірусу BlackEnergy.

Через рік хакери повторили атаку — ціллю став Київ і область. Росія традиційно свою причетність заперечувала.

У жовтні 2018 року хакери знову атакували державні органи України, але напад відбили.