Розвідка Міноборони: На окупованому Донбасі постійно перебувають до 800 російських офіцерів і генералів

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Міноборони Росії

В окупованих частинах Луганської та Донецької областей постійно перебувають від 600 до 800 кадрових російських офіцерів і генералів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, після бойових дій в Україні генерали та офіцери Збройних сил РФ отримують державні нагороди та роблять собі карʼєру. Як приклад наведено генерала Сергія Кузовлєва, який формував 2 армійський окупаційний корпус («ЛНР»). Після України він «доріс» до заступника командувача Південного військового округу.

На сьогоднішній день штаби корпусів, командування бригад, полків — це чинні офіцери Збройних сил РФ. У жовтні-листопаді цього року відбулася ротація вищого керівного складу 2 АК. Новий командувач корпусу також прибув із Росії. Окрім цього, змінилися командири окремих бригад.