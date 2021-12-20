Вбивство чеченського командира у Берліні: Росія висилає двох німецьких дипломатів

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Міністерство закордонних справ Росії оголосило персонами нон грата двох дипломатичних працівників посольства Німеччини у Москві.

У МЗС заявили, що це відповідь «на недружнє рішення уряду ФРН», який раніше оголосив про висилку двох співробітників посольства Росії. Тоді МЗС РФ заявило «рішучий протест» послу Німеччини в Росії.

Німеччина вислала російських дипломатів 15 грудня у звʼязку із вироком суду у справі про вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, якого застрелили у серпні 2019 року.