Вбивство чеченського командира у Берліні: Росія висилає двох німецьких дипломатів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міністерство закордонних справ Росії оголосило персонами нон грата двох дипломатичних працівників посольства Німеччини у Москві.
У МЗС заявили, що це відповідь «на недружнє рішення уряду ФРН», який раніше оголосив про висилку двох співробітників посольства Росії. Тоді МЗС РФ заявило «рішучий протест» послу Німеччини в Росії.
Німеччина вислала російських дипломатів 15 грудня у звʼязку із вироком суду у справі про вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, якого застрелили у серпні 2019 року.
- 15 грудня суд Берліну засудив до довічного увʼязнення 56-річного офіцера російської ФСБ Вадима «Соколова» Красікова за вбивство Зелімхана Хангошвілі у серпні 2019 року в одному із центральних парків столиці Німеччини. Суд дійшов висновку, що Красіков застрелив його за наказом російської влади.