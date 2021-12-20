Канал HBO опублікував офіційний трейлер спеціального випуск «Гаррі Поттера»

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Harry Potter

Американський телеканал HBO 20 грудня опублікував офіційний трейлер спеціального новорічного епізоду «Гаррі Поттера», який називається Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. У ньому актори та режисери згадують, як працювали над фільмами про хлопчика, який вижив.

Випуск оприлюднять 1 січня 2022 року, телеканал уже анонсував участь у ньому Деніела Редкліффа, Емми Вотсон та Руперта Грінта. В епізоді також зіграють Гелена Бонем Картер, Том Фелтон, Гері Олдман, Роббі Колтрейн та багато інших акторів.

Цей випуск канал HBO анонсував 16 листопада, він приурочений до 20-річчя виходу першого фільму.