Найдорожчий український мультфільм «Мавка. Лісова пісня» вийде у прокат 29 грудня 2022 року

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Найдорожчий мультфільм українського виробництва «Мавка. Лісова пісня» вийде в національний прокат 29 грудня 2022 року. Проєкт створений за мотивами «Лісової пісні» Лесі Українки.

Про це йдеться на офіційній сторінці мультфільму. Окрім дати релізу, виробник — студія Animagrad (Film.ua Group), опублікувала перший трейлер «Мавки».

Станом на липень 2021 року загальний бюджет мультфільму оцінювався у 187,2 мільйона гривень, а частка державного фінансування становить 49,5 мільйона гривень.

«Мавка. Лісова пісня» — найочікуваніший український мультфільм останніх років. Проєкт створено за мотивами твору Лесі Українки та адаптовано під жанр сімейної анімації. Також в основу мультфільму лягли образи зі слов’янських міфів і легенд», — зазначили у Держкіно.