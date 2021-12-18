Синоптики оголосили штормове попередження на 19 грудня. Прогнозують сніг із дощем, хуртовини й ожеледицю

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У неділю, 19 грудня, в більшості областей України очікується погіршення погоди.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, на День святого Миколая буде сніжити, подекуди йтиме мокрий сніг, удень на заході та півночі країни — із дощем, у північно-східних областях можливі значні опади.

Вітер переважно західний 7—12 м/с, але будуть і пориви 15—20 м/с, у Карпатах — до 25—30 м/с. Також вночі у західних та північних областях подекуди, а вдень у північно-східних областях повсюди прогнозують хуртовини. На дорогах більшості областей буде ожеледиця.

Температура вночі 0...-5 °С, удень від -1° до +4 °С, у Карпатах вночі та вдень -3...-8 °С.

У Київській області також вируватиме негода — сніг та мокрий сніг, удень із дощем, поривчастий вітер, ожеледиця, вночі можливі хуртовини. Стовпчики термометрів в області вночі покажуть 0...-5 °С, удень від -1° до +4 °С, у Києві вночі 0...-2 °С, удень 0...+2 °С.

У зв’язку зі складними погодними умовами в Укргідрометцентрі оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності) та зазначили, що можливі порушення руху транспорту.