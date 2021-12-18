Кремлівський канал Russia Today обійшов заборону на трансляцію в Німеччині через Сербію. Розпочато перевірку
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Російський пропагандистський телеканал RT DE (Russia Today) використав сербську ліцензію, щоб обійти заборону на трансляцію в Німеччині. Канал почав мовлення без дозволу німецького регулятора.
Як повідомляє Radio Slobodna Europa, Німеччина звернулася до російського мовника за поясненнями і починає судовий розгляд.
Ліцензію на кабельне та супутникове мовлення в Сербії RT DE отримав від сербського регулятора 6 грудня. У Німеччині трансляція RT заборонена, але видана Сербією ліцензія дозволила російському державному каналу мовити і на Німеччину.
Голова сербського регулятора Олівера Зекіч заявила, що RT отримав технічно нейтральну ліцензію на надання медіапослуг через кабельну, супутникову й електронну мережі звʼязку IPTV. Вона стверджує, що ліцензію було видано законно і на підставі Європейської конвенції про транскордонне телебачення.
При цьому один з членів регуляторного органу заявив, що законодавство Сербії недостатньо регулює видачу ліцензій.
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