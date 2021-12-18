Росія офіційно вийшла з Договору про відкрите небо

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У суботу, 18 грудня, Росія офіційно припинила участь у Договорі про відкрите небо та більше не виконуватиме зобовʼязань щодо цієї угоди.

Про це повідомляє РБК з посиланням на рішення російського МЗС.

У червні РФ направила повідомлення про вихід депозитаріям угоди — Угорщині та Канаді, а також попередила інших учасників угоди через посольства. Російська сторона повідомила, що з договору разом із нею виходить і Білорусь — як союзник.