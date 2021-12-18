Росія офіційно вийшла з Договору про відкрите небо
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Pixabay
У суботу, 18 грудня, Росія офіційно припинила участь у Договорі про відкрите небо та більше не виконуватиме зобовʼязань щодо цієї угоди.
Про це повідомляє РБК з посиланням на рішення російського МЗС.
У червні РФ направила повідомлення про вихід депозитаріям угоди — Угорщині та Канаді, а також попередила інших учасників угоди через посольства. Російська сторона повідомила, що з договору разом із нею виходить і Білорусь — як союзник.
- 22 листопада 2020 року США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо, тоді Рада національної безпеки США зазначила, що Росія грубо порушувала договір упродовж тривалого часу, зокрема забороняла спостережні польоти над Москвою, Калінінградом, Чечнею і поблизу кордонів Абхазії та Південної Осетії. Москва порушення заперечувала і звинувачувала в них Вашингтон.
- 19 травня 2021 року депутати російської Держдуми одноголосно проголосували за вихід Росії з Договору про відкрите небо. У червні Путін підписав відповідний закон — РФ закрила своє небо для наглядових польотів.