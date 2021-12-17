Флагман «Гетьман Сагайдачний» виведуть зі складу ВМС у 2031 році. Його має замінити «Володимир Великий»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Флагман українського флоту «Гетьман Сагайдачний» (U130) виведуть зі складу Військово-морських сил у 2031 році, а на заміну йому пропонують корвет «Володимир Великий», на добудову якого потрібно понад 8 млрд гривень.
Як передає «АрміяInform», командувач ВМС контр-адмірал Олексій Неїжпапа розповів, що «Володимир Великий» після добудови може перейти до класу фрегат, як і «Сагайдачний». При цьому остаточне рішення щодо корвету ще не ухвалене. Його (проєкт 58250) почали будувати у Миколаєві у 2011 році, але так і не закінчили.
Говорячи про U130, Неїжпапа заявив, що зараз корабель на модернізації. Йому міняють радіоелектроніку, систему управління вогнем та звʼязку, бортові системи, а також ремонтують головну енергоустановку.
- У вересні цього року у Туреччині відбулася церемонія закладання нового корвету типу ADA для військового флоту України.
- Україна розвиває флот у партнерстві не тільки з Туреччиною, але і з Британією. Україна уклала договори і меморандуми про будівництво та оснащення бойових кораблів, а також облаштування баз і заводів.