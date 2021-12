Iggy Pop вперше виступить в Україні

Новини

Американський 72-річний рок-вокаліст, один із засновників альтернативного року Iggy Pop вперше їде в Україну з концертом. Він виступить на київському фестивалі UPark 15 липня 2022 року.

Про це повідомили організатори фестивалю.

У день виступу Iggy Pop на UPark також гратимуть Gogol Bordello та Frank Carter & The Rattlesnakes.

Також на фестивалі виступатимуть My Chemical Romance та Sum 41 (19 червня), а в липні, окрім вищевказаних виконавців, виступатимуть Gorillaz, Deftones, Slipknot, Bullet for My Valentine, Five Finger Death Punch, Grandson і Fever 333. Організатори мають оголосити ще пʼятьох учасників.