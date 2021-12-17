Iggy Pop вперше виступить в Україні
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Американський 72-річний рок-вокаліст, один із засновників альтернативного року Iggy Pop вперше їде в Україну з концертом. Він виступить на київському фестивалі UPark 15 липня 2022 року.
Про це повідомили організатори фестивалю.
У день виступу Iggy Pop на UPark також гратимуть Gogol Bordello та Frank Carter & The Rattlesnakes.
Також на фестивалі виступатимуть My Chemical Romance та Sum 41 (19 червня), а в липні, окрім вищевказаних виконавців, виступатимуть Gorillaz, Deftones, Slipknot, Bullet for My Valentine, Five Finger Death Punch, Grandson і Fever 333. Організатори мають оголосити ще пʼятьох учасників.
- Влітку 2022 року UPark пройде у Sky Family Park. Оскільки у 2020 і 2021 році фестиваль переносився через пандемію коронавірусу, куплені в ці роки квитки залишаються дійсними на наступний рік.