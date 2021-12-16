Європарламент закликав не запускати «Північний потік — 2» і в наступному пакеті санкцій відключити Росію від SWIFT — резолюція

Новини

European Parliament / Flickr

Європарламент (ЄП) ухвалив резолюцію, якою засудив стягування російських військ на кордон з Україною та вимагає від Росії вивести свої сили і припинити погрожувати сусідній країні.

Відповідний документ 16 грудня підтримали 548 євродепутатів, проти були 69 і 54 утрималися.

У тексті йдеться, що Євросоюз має бути готовим надіслати Росії суворе попередження про те, що військові дії проти України будуть не тільки неприйнятними, а й матимуть «високу економічну та політичну ціну».

Водночас країни ЄС повинні бути готовими негайно узгодити суворі економічні та фінансові санкції проти уряду Росії для усунення безпосередніх загроз, «а не чекати наступного вторгнення, перш ніж вживати заходів».

«Будь-який новий пакет санкцій [...] має впровадити заморожування фінансових та фізичних активів у ЄС, заборони на поїздки, виключення Росії з платіжної системи SWIFT, бути націленим на сектори, важливі для російської економіки, а також порушити фінансування розвідувальних служб країни та військових», — вказується в резолюції.

Євродепутати зазначили, що нові санкції мають торкнутися російського офіцерського корпусу та адміралів, які беруть участь у плануванні можливого вторгнення, а також «найближче оточення та олігархів в орбіті президента Росії та їхні сім’ї».

Окрім цього, резолюція містить заклик не запускати трубопровід «Північний потік — 2», незалежно від того, чи він у якийсь момент буде відповідати положенням Газової директиви ЄС.

Також депутати Європарламенту вимагають, щоб Євросоюз знизив свою залежність від імпорту енергоносіїв з Росії та продемонстрував сильнішу енергетичну солідарність з Україною — через тісніший взаємозвʼязок енергетичних інфраструктур ЄС та України.

ЄП закликав Росію та бойовиків на Донбасі дотримуватися угод про припинення вогню. Крім того, євродепутати закликають Росію конструктивно брати участь у «нормандському» форматі для врегулювання ситуації на Донбасі, а також Тристоронній контактній групі, та виконувати свої зобовʼязання за Мінськими угодами та Конвенцією ООН з морського права.

Водночас депутати Європарламенту відкинули спроби Росії вплинути на рішення про вступ України до НАТО, наголосивши, що «вибір альянсів будь-якою країною не повинен залежати від схвалення третьої країни».

Ухвалення «нової, сильної резолюції» вже привітав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Європарламент закликав РФ відвести війська і припинити погрози, підтвердив перспективу членства України в ЄС і неприпустимість поступок у питанні вибору Україною її альянсів», — написав він на своїй сторінці у Twitter.

Також за підтримку України Європарламенту у соцмережі подякував президент Володимир Зеленський.

«Дякую за потужну підтримку України з боку Євросоюзу. Вчора — на саміті «Східного партнерства». Сьогодні — резолюція Європарламенту щодо ситуації на українському кордоні! Військові дії проти України матимуть для Росії високу економічну й політичну ціну. Загроза безпеці України – це загроза миру й стабільності Європи», — заявив він.