Американський співак Брюс Спрінгстін продав права на свою музику за рекордні $500 мільйонів

Американський музикант і співак Брюс Спрінгстін продав права на повний каталог своїх пісень звукозаписувальній компанії Sony Music за рекордні $500 мільйонів.

Як пишуть The New York Times і Billboard, це рекордна сума угоди для музичної індустрії.

Угода буде закрита найближчими днями. Sony отримає права на 20 студійних альбомів, зокрема на платинові Born in the USA, Born to Run, Darkness on the Edge of Town і The River.

Для музиканта ця угода — фінансова стабільність на тлі падіння доходів, зокрема через пандемію коронавірусу.

Спрінгстін не єдиний музикант, який вирішив продати права на музику. Попередній рекорд з ціни належав Бобу Ділану — Universal Music Group права на його музику обійшлися у $300 мільйонів. Каталог пісень Девіда Боуї оцінили у $200 мільйонів. Пісні Пола Саймона дісталися Sony Music за $250 мільйонів, а Red Hot Chili Peppers віддали права Hipgnosis Songs за $140 мільйонів. Дэвид Ґетта продав права Warner Music Group за $100 мільйонів.