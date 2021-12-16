Синоптики спрогнозували погоду у вихідні: Україну засипатиме снігом
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Jeffrey Blum / Unsplash
У вихідні, 18—19 грудня, у всіх регіонах України очікується сніг, подекуди — невеликі морози.
За даними Sinoptik.ua, у суботу, 18 грудня, практично на всій території України очікується невеликий мокрий сніг, температура близько нуля. У південних областях та на Закарпатті буде тепліше — до +3...+5 °С.
У більшості регіонів сніг почнеться вже вночі та з невеликими перервами падатиме весь день. Лише в Миколаївській та Запорізькій областях буде без опадів.
У неділю, 19 грудня, на День святого Миколая, сніжитиме вже в усіх без винятку регіонах. На півдні, а також у Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях очікується дрібний сніг. Температура повітря становитиме 0...+4 °С, але через високу вологість відчуватиметься холодніше.
На решті території пройде сніг, подекуди сильний, а стовпчики термометрів покажуть від -1 °С до +2 °С.
Окремо синоптики попередили, що в Карпатах, на високогірʼї Івано-Франківської та Закарпатської областей, через практично безперервний снігопад є небезпека сходження лавин на крутих схилах (ІІ помірний рівень).
На початку наступного тижня до Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Сумської, Київської та Чернігівської областей прийдуть морози (до -4 °С) та дрібний сніг.
В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях очікується плюсова температура (до +2...+4 °С), можливий мокрий сніг.
На решті території України тиждень почнеться з похмурої погоди, від самого ранку падатиме невеликий сніг, а температура коливатиметься від -1 °С до +1 °С.
- Раніше синоптики спрогнозували погоду до кінця поточного тижня. В Україну прийде похолодання, а дощі поступово змінять снігопади.