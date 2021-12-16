МЗС України відреагувало на рішення суду Ростова, який розкрив присутність російських військ на Донбасі

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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

У Міністерстві закордонних справ України рішення суду міста Ростов-на-Дону, який розкрив присутність російських військових на Донбасі, назвали явкою з повинною.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на спікера МЗС Олега Ніколенка.

«Кіровський районний суд Ростова-на-Дону підписав Росії явку з повинною. Визнання в рішенні російського суду присутності збройних сил Російської Федерації на тимчасово окупованій території України є черговим переконливим нівелюванням ключового аргументу Москви про нібито «внутрішньоукраїнський» характер конфлікту на Донбасі. Цього разу РФ власноруч створила юридичний прецедент, який чітко зафіксував її статус як сторони міжнародного збройного конфлікту», — сказав Ніколенко.

За його словами, це рішення суду зміцнить позиції України в міжнародних процесах проти Росії.

Також він зазначив, що російська сторона почала видаляти згадане судове рішення з публічного доступу, намагаючись приховати правду.

Як передає Інтерфакс, у суді заявили, що інформація про російських військових на Донбасі містилася виключно в показаннях підсудного, а суд її не перевіряв, оскільки вона нібито не була предметом судового розгляду. Текст вироку суд уже видалив зі свого сайту.