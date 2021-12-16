Рада заборонила продаж міцних і ароматизованих сигарет й обмежила продаж електронних пристроїв

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Antonin FELS / Unsplash

Верховна Рада ухвалила закон щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну. Зокрема, в Україні буде заборонено продаж міцних і ароматизованих сигарет.

Про це пише пресслужба парламенту.

«Законом встановлюються вимоги для виробництва і реалізації тютюнової продукції, електронних сигарет, бездимних тютюнових виробів щодо: вмісту шкідливих речовин; оформлення упаковки, зокрема медичних попереджень споживачів; обмеження реалізації (продажу) та вживання; рекламування. Визначається відповідальність за порушення встановлених норм», — йдеться в повідомленні.

Закон встановлює, що в Україні буде заборонена реклама тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин до них. Також буде заборонено виробництво і продаж міцних сигарет, різних тютюнових виробів, які містять вітаміни, кофеїн, таурин та інші добавки, які можуть змінювати смак чи аромат, колір диму, полегшувати його вдихання та створювати враження, ніби куріння є корисним для здоров’я або надає додаткову енергію.

Документ також передбачає заборону на продаж електронних сигарет, тютюну, пристроїв нагрівання тютюну тощоособам до 21 року. Штраф за це передбачений у розмірі 1 020 гривнь, а у разі повторного порушення — 10 200.

Окрім цього, на пачках виробники сигарет повинні збільшити площу медичних попереджень про негативні наслідки для здоров’я — тепер вони мають займати 65% площі та обов’язково містити фото або малюнки наслідків куріння.

Закон встановлює для паління різних електронних пристроїв такі самі правила, як і для сигарет. Тобто в усіх громадських місцях і приміщеннях паління таких пристроїв буде заборонено.