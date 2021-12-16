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ЄС виділить країнам «Східного партнерств» €2,3 млрд. Україна отримає найбільше — €1,93 млрд

Автор:
Софія Телішевська
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Giorgio Trovato / Unsplash

Європейський Союз затвердив економічний та інвестиційний план на €2,3 мільярда для країн «Східного партнерства», куди входять Україна, Грузія, Молдова, Вірменія та Азербайджан. Україна отримає найбільшу підтримку — €1,93 мільярда.

Про це йдеться на урядовому порталі.

Цей план включає набір флагманських ініціатив для кожної з країн-партнерів. Україні пропонують пʼять таких ініціатив: