ЄС виділить країнам «Східного партнерств» €2,3 млрд. Україна отримає найбільше — €1,93 млрд
- Автор:
- Софія Телішевська
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Giorgio Trovato / Unsplash
Європейський Союз затвердив економічний та інвестиційний план на €2,3 мільярда для країн «Східного партнерства», куди входять Україна, Грузія, Молдова, Вірменія та Азербайджан. Україна отримає найбільшу підтримку — €1,93 мільярда.
Про це йдеться на урядовому порталі.
Цей план включає набір флагманських ініціатив для кожної з країн-партнерів. Україні пропонують пʼять таких ініціатив:
- Підтримка сталої, інноваційної, зеленої та конкурентоспроможної економіки. Бюджет — €1,5 мільярда.
- Економічна трансформація у сільській місцевості. Бюджет — €100 мільйонів.
- Поліпшення сполучення через модернізацію пунктів перетину кордону. Бюджет — €30 мільйонів.
- Прискорення цифрової трансформації — модернізація загальнодоступної ІТ-інфраструктури (сервери, центри обробки даних тощо). Бюджет — €200 мільйонів.
- Підвищення енергоефективності та водневої енергетики. Бюджет — €100 мільйонів.
- Програма Європейського союзу «Східне партнерство» започаткована у 2009 році і має на меті наблизити до ЄС Україну, Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію і Молдову. Водночас вона не містить чіткої перспективи вступу цих країн до Євросоюзу. Утім згодом Мінськ заявив про вихід із партнерства.