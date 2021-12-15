Перша серія нового сезону «Відьмака» потрапила до інтернету за два дні до премʼєри
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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TVLine
В інтернеті зʼявилася перша серія другого сезону серіалу «Відьмак», премʼєра якого запланована на 17 грудня.
Про це пише tjournal.
Хто «злив» серію — поки що невідомо. Блог TorrentFreak, що спеціалізується на новинах про торенти, підтвердив, що епізод опублікували 15 грудня на кількох піратських сайтах і в різній якості, зокрема з роздільною здатностю 1080p. Серія доступна з офіційними англійськими субтитрами. Стримінговий сервіс Netflix і творці серіалу не прокоментували витік.
У другий сезон «Відьмака» увійде вісім епізодів. Серіал уже продовжили на третій сезон; за «Відьмаком» також зняли мінісеріал «Витоки крові», а надалі випустять анімаційний фільм і мультсеріал для дітей.
- Премʼєра першого сезону «Відьмака» відбулася у грудні 2019 року. Перша частина шоу теж складалася з восьми епізодів. Зйомки продовження уповільнилися через пандемію коронавірусу.
- У липні 2020 року сервіс Netflix анонсував вихід серіалу The Witcher: Blood Origin. Це приквел фентезійного серіалу The Witcher («Відьмак»).