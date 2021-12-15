Уряд вирішив перевести голову Полтавської ОДА на посаду голови Харківської обладміністрації

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Кабінет міністрів затвердив рішення про звільнення голови Полтавської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

Таке рішення уряд затвердив у середу, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Іншим рішенням уряд рекомендував призначити Синєгубова на посаду голови Харківської облдержадміністрації. Крім того, Кабмін звільнив голову Державної інспекції ядерного регулювання Григорія Плачкова.

Хто такий Синєгубов?

Випускник Харківського університету внутрішніх справ. Колишній співробітник правоохоронних органів, викладач, декан факультету ХУВС. У 2018 році претендував на посаду судді Вищого антикорупційного суду, але не пройшов конкурсний відбір.

У 2019 році під час виборів до Верховної Ради був довіреною особою кандидата в народні депутати від партії «Слуга народу» по виборчому округу № 180 Олексія Красова. У жовтні того ж року був призначений головою Полтавської ОДА.