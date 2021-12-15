Рада перейменувала місто Володимир-Волинський

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Верховна Рада підтримала ухвалу про перейменування міста Володимир-Волинський (Волинська область) на Володимир, повернувши місту історичну назву.

Рішення підтримали 348 депутатів. Проти ніхто не голосував.

З ініціативою повернути місту колишню назву у жовтні цього року виступила міськрада, після чого обласна рада звернулася до парламенту.

За часів Російської імперії місто отримало приставку Волинський, щоб відрізнятись від російського Володимир-на-Клязьмі. В Україні немає іншого Володимира, тому потреба у подвійній назві відпала.

Місто веде свою історію від кінця Х ст. У давнину воно носило назву Володимѣрь, а за часів польського правління — Włodzimierz. Приставку Волинський воно отримало в 1911 році.